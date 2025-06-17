Курьер из Хабаровска задержан за перевод 3,4 млн крипты во Владивосток

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, работавшего курьером у телефонных мошенников, сообщает полиция Хабаровского края.
Как выяснилось, фигурант — представитель строительной фирмы. По его словам, он просто «помог перевести деньги».
В начале июня 77-летней жительнице Краснофлотского района позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от имени её мужа якобы оформили счета. Мошенник пугал пенсионерку тем, что семейную пару могут привлечь за спонсирование экстремистских организаций — якобы 300 тысяч рублей уже пытаются вывести «в недружественное государство».
Пожилую женщину убедили, что деньги нужно срочно передать в некий депозитарий во Владивостоке «для проверки». Под воздействием страха она вынесла в чёрном пакете 3 миллиона 400 тысяч рублей — и отдала курьеру.
Позже полиция задержала ранее не судимого мужчину, который заявил, что просто выполнял просьбу знакомого: забрал пакет у женщины и отправил средства через криптообменник. За «услугу» получил 100 тысяч рублей, которые успел потратить на аренду жилья.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.