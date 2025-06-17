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ВС РФ прорвали укрепленную оборону ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

Прорыв обороны у Верхнекаменского позволил российским войскам продвинуться к населенному пункту Серебрянка.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Марочко сообщил, что российские военные смогли прорвать хорошо укреплённую оборону Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.

«В результате мощного удара и напора российских войск, оборона противника была прорвана севернее Верхнекаменского», — написал военный эксперт в Telegram-канале.

Эксперт отметил, что прорыв обороны у Верхнекаменского позволил российским войскам продвинуться к населённому пункту Серебрянка и ухудшить положение ВСУ в районе Григоровки.

В настоящее время украинские военные пытаются удержать свои позиции. В районе Верхнекаменского продолжаются ожесточённые бои, добавил Марочко.

Ранее Вооружённые силы РФ установили огневой контроль над зоной административной границы России в окрестностях Редкодуба в Донецкой Народной Республике.