ВС РФ прорвали укрепленную оборону ВСУ у Верхнекаменского в ДНР

Андрей Марочко сообщил, что российские военные смогли прорвать хорошо укреплённую оборону Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.
«В результате мощного удара и напора российских войск, оборона противника была прорвана севернее Верхнекаменского», — написал военный эксперт в Telegram-канале.
Эксперт отметил, что прорыв обороны у Верхнекаменского позволил российским войскам продвинуться к населённому пункту Серебрянка и ухудшить положение ВСУ в районе Григоровки.
В настоящее время украинские военные пытаются удержать свои позиции. В районе Верхнекаменского продолжаются ожесточённые бои, добавил Марочко.
Ранее Вооружённые силы РФ установили огневой контроль над зоной административной границы России в окрестностях Редкодуба в Донецкой Народной Республике.