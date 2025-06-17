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В Подмосковье при пожаре погибли пять человек

После пожара в многоквартирном доме в Королеве, где погибли трое взрослых и двое детей, возбуждено уголовное дело.

В подмосковном Королеве при пожаре в многоквартирном доме погибли пять человек.

Как сообщили в МЧС РФ, пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома № 1 по улице Корсакова. Из огня по трехколенной лестнице была спасена женщина. Также с соседних этажей были эвакуированы трое детей.

Погибшими оказались трое взрослых и двое детей в возрасте семи и четырех лет.

Площадь пожара составила 30 кв. м.

После пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее в поселке Куровское Орехово-Зуевского округа были обнаружены тела пятерых детей в возрасте 9, 11 и 17 лет. Мать детей госпитализирована с ожогами. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.