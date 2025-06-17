В Подмосковье при пожаре погибли пять человек

В подмосковном Королеве при пожаре в многоквартирном доме погибли пять человек.
Как сообщили в МЧС РФ, пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома № 1 по улице Корсакова. Из огня по трехколенной лестнице была спасена женщина. Также с соседних этажей были эвакуированы трое детей.
Погибшими оказались трое взрослых и двое детей в возрасте семи и четырех лет.
Площадь пожара составила 30 кв. м.
После пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее в поселке Куровское Орехово-Зуевского округа были обнаружены тела пятерых детей в возрасте 9, 11 и 17 лет. Мать детей госпитализирована с ожогами. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.