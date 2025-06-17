На Урале задержали семейную пару, которая готовила конфеты с грибами

Супруги из Тагилцы в апреле 2022 года начали выращивать галюциногенные грибы в домашних условиях. Сушеные грибы они добавляли в растопленный шоколад и продавали эти конфеты в своем Telegram-канале, упаковывая их в коробки с надписью «от всей души» и отправляя покупателям по почте.