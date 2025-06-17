Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале задержали семейную пару, которая готовила конфеты с грибами

Жители Талицы продавали сладости с выращенными галюциногенными грибами через мессенджер.

Двух жителей свердловского города Талица обвиняют в незаконном культивировании наркосодержащих растений и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенными группой лиц по предварительному сговору и еще ряде статей о незаконном обороте наркотиков.

Супруги из Тагилцы в апреле 2022 года начали выращивать галюциногенные грибы в домашних условиях. Сушеные грибы они добавляли в растопленный шоколад и продавали эти конфеты в своем Telegram-канале, упаковывая их в коробки с надписью «от всей души» и отправляя покупателям по почте.

Предприимчивых уральцев задержали в июле 2024 года, в арендованной ими квартире оперативники изъяли более 6 килограммов грибов, а также литературу по их выращиванию.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Талицкий районный суд, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сейчас фигуранты находятся под стражей.