На Урале задержали семейную пару, которая готовила конфеты с грибами

Двух жителей свердловского города Талица обвиняют в незаконном культивировании наркосодержащих растений и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенными группой лиц по предварительному сговору и еще ряде статей о незаконном обороте наркотиков.
Супруги из Тагилцы в апреле 2022 года начали выращивать галюциногенные грибы в домашних условиях. Сушеные грибы они добавляли в растопленный шоколад и продавали эти конфеты в своем Telegram-канале, упаковывая их в коробки с надписью «от всей души» и отправляя покупателям по почте.
Предприимчивых уральцев задержали в июле 2024 года, в арендованной ими квартире оперативники изъяли более 6 килограммов грибов, а также литературу по их выращиванию.
В скором времени уголовное дело рассмотрит Талицкий районный суд, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Сейчас фигуранты находятся под стражей.