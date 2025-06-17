Важного свидетеля по делу Кушнарева допросят в октябре

На седьмом заседании по уголовному делу экс-замгубернатора региона Виталия Кушнарева в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону не удалось допросить Павла Рогачкина. Именно он является важным свидетелем, так как владеет компанией «Т-Транс», у которой Кушнарев, по версии обвинения, требовал многомиллионную взятку.