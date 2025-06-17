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Важного свидетеля по делу Кушнарева допросят в октябре

Владелец «Т-Транс» Павел Рогачкин заболел, и его не удалось допросить по делу Виталия Кушнарева. Об этом сообщает 161.ru.

На седьмом заседании по уголовному делу экс-замгубернатора региона Виталия Кушнарева в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону не удалось допросить Павла Рогачкина. Именно он является важным свидетелем, так как владеет компанией «Т-Транс», у которой Кушнарев, по версии обвинения, требовал многомиллионную взятку.

Судья рассказал, что Рогачкин заболел и находится на длительном лечении до октября. Затем его можно будет пригласить в суд.

Кроме того, судья уходит в отпуск и восьмое заседание по делу Кушнарева перенесли на 14 июля.