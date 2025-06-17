В Норильском СИЗО выявили сторонника террористов

По информации УФСБ России по Красноярскому краю, деятельность осужденного была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Уточняется, что в 2022 году он уже был осужден на 3,5 года за попытку участия в незаконном вооруженном формировании.