В Норильском СИЗО выявили сторонника террористов

В ФКУ «СИЗО-4» ГУФСИН России по Красноярскому краю был обнаружен заключенный, который склонял своих сокамерников к вступлению в террористическую организацию. В отношении него возбуждено три новых уголовных дела.
По информации УФСБ России по Красноярскому краю, деятельность осужденного была выявлена и пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Уточняется, что в 2022 году он уже был осужден на 3,5 года за попытку участия в незаконном вооруженном формировании.
«Даже находясь в исправительном учреждении, заключенный оправдывал действия террористической организации и за денежное вознаграждение предлагал сокамерникам вступить в ее ряды», — сообщили в ведомстве.
На основании собранных материалов УФСБ против мужчины возбуждены три уголовных дела по статьям о склонении к террористической деятельности, публичных призывах к терроризму и участии в деятельности террористической организации.
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