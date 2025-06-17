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В Ростове бывшего госслужащего будут судить за взятку

Ростовская область, 17 июня 2025. DON24.RU. В Ростове бывший главный специалист одного из отделов административной инспекции Ростовской области предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как уточнили в ведомстве, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

«По данным следствия, в апреле текущего года фигурант получил от предпринимателя, действовавшего в рамках оперативных мероприятий, взятку в сумме 60 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону», — пишет источник.

Передачу денежных средств пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

«В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.