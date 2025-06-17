В Ростове бывшего госслужащего будут судить за взятку

Как уточнили в ведомстве, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
«По данным следствия, в апреле текущего года фигурант получил от предпринимателя, действовавшего в рамках оперативных мероприятий, взятку в сумме 60 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону», — пишет источник.
Передачу денежных средств пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области.
«В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.