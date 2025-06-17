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В Самаре мошенники обманули 19-летнего иностранного студента на 85 тысяч рублей

В Самаре мошенникам удалось обвести вокруг пальца 19-летнего иностранного студента.

В Самаре мошенникам удалось обвести вокруг пальца 19-летнего иностранного студента. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что злоумышленники воспользовались одной из типичных схем — написали студенту, что его Госуслуги взломаны и для защиты данных ему нужно перевести деньги на другой счет.

Подчеркивается, что «сотрудник» Госуслуг говорил на родном языке студента и знал его личные данные.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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