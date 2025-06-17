В Самаре мошенники обманули 19-летнего иностранного студента на 85 тысяч рублей

В Самаре мошенникам удалось обвести вокруг пальца 19-летнего иностранного студента. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что злоумышленники воспользовались одной из типичных схем — написали студенту, что его Госуслуги взломаны и для защиты данных ему нужно перевести деньги на другой счет.
Подчеркивается, что «сотрудник» Госуслуг говорил на родном языке студента и знал его личные данные.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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