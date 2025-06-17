Жители Иркутской области заметили на улице бурого медведя

Сообщается, что животное прибежало в город из леса. Медведь походил по жилому району, осмотрел окрестности и убежал в тайгу. Власти Усть-Илимска призвали местных жителей проявлять осторожным. Отмечается, что это уже девятый случай выхода медведей в Усть-Илимском районе с начала года.