Жители Иркутской области заметили на улице бурого медведя

Жители города Усть-Илимска в Иркутской области заметили на улице бегающего бурого медведя.
Сообщается, что животное прибежало в город из леса. Медведь походил по жилому району, осмотрел окрестности и убежал в тайгу. Власти Усть-Илимска призвали местных жителей проявлять осторожным. Отмечается, что это уже девятый случай выхода медведей в Усть-Илимском районе с начала года.
Региональная природоохранная прокуратура организует проверку исполнения законодательства об охране животного мира, передает Kp.ru.
Ночью 29 апреля медведь проник на территорию частного домовладения в селе Армхи в Ингушетии. Он направился прямо к улью, где его попытались отпугнуть пчелы, однако это не помешало ему разорить улей. Насладившись медом, животное покинуло частную территорию, не причинив постройкам на ней серьезного вреда.