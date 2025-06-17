В деле о расстреле троих милиционеров в Москве оказался замешан полицейский водитель

Но при чем здесь Клоков? Оказалось, что, по данным угрозыска МВД, полицейский-водитель мог знать о местонахождении сбежавшего убийцы. Отец Клокова в начале 2000-х работал водителем у… того самого Степанова. Работал недолго, но такого знакомства с лихвой хватило Клокову-старшему. До начала СВО он был на Украине у родственников (у него в отличие от сына не было запрета на выезд), где попал на допрос к начальнику убойного отдела полиции Киева Чебана. Касался этот допрос все того же Степанова, потому что его искали и на Украине тоже. Клоков-старший сказал, что связи со Степановым не поддерживает и где он, он не знает. Чебан оставил Клокову свой мобильный телефон, а тот его зачем-то передал сыну. Когда началась специальная военная операция, Сергей Клоков звонил Чебану, чтобы выяснить судьбу своих близких. А потом, после беседы с Чебаном, он совершил те самые три звонка, которые ему вменили в качестве распространения фейка.