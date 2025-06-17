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Экс-руководителей самарских фирм осудили за уклонение от налогов на 75 миллионов

Бывший представителей местных предприятий отправили на принудительные работы.

Бывший представителей местных предприятий отправили на принудительные работы. Подробностями поделились представители областного СУ СКР.

В Следкоме объяснили: директор компании по обеспечению работоспособности теплосетей с руководителем филиала организации подписывали соглашения на оказание услуг. Хотя на самом деле их не выполнял.

«Злоумышленники, используя фиктивные документы первичного учета, включали в налоговые декларации недостоверные сведения с целью занижения соответствующей базы», — уточнили в надзорном ведомстве.

Всего с января 2019-го по июнь 2021 года причинили ущерб на 75 млн рублей. Суд отправил их на принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.

Ранее самарцам рассказывали, как можно отчитаться в личном кабинете перед налоговой.

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