Экс-руководителей самарских фирм осудили за уклонение от налогов на 75 миллионов

Бывший представителей местных предприятий отправили на принудительные работы. Подробностями поделились представители областного СУ СКР.
В Следкоме объяснили: директор компании по обеспечению работоспособности теплосетей с руководителем филиала организации подписывали соглашения на оказание услуг. Хотя на самом деле их не выполнял.
«Злоумышленники, используя фиктивные документы первичного учета, включали в налоговые декларации недостоверные сведения с целью занижения соответствующей базы», — уточнили в надзорном ведомстве.
Всего с января 2019-го по июнь 2021 года причинили ущерб на 75 млн рублей. Суд отправил их на принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.
Ранее самарцам рассказывали, как можно отчитаться в личном кабинете перед налоговой.
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