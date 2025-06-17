В Иране сбили израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе

«Перехват и уничтожение беспилотника сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС) было осуществлено сегодня утром зенитно-ракетным комплексом Sevom-e Khordad ВКС КСИР на одном из уровней противовоздушной обороны ядерного объекта в Натанзе», — приводит его слова агентство ISNA.