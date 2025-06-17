«Перехват и уничтожение беспилотника сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС) было осуществлено сегодня утром зенитно-ракетным комплексом Sevom-e Khordad ВКС КСИР на одном из уровней противовоздушной обороны ядерного объекта в Натанзе», — приводит его слова агентство ISNA.
В Иране сбили израильский БПЛА, нацеленный на ядерный объект в Натанзе
ТЕГЕРАН, 17 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) сбили над городом Кашан в провинции Исфахан израильский беспилотник, нацеленный на ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Акбар Салехи.