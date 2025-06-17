Израиль нанёс удар по секретному объекту КСИР в Тебризе, дым окутал город

Данный конфликт обострился 13 июня 2025 года, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, включая Натанз, и ликвидировал ключевых командиров КСИР, таких как Хоссейн Салами. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив, где прилёты повредили жилые дома. Конфликт, подпитываемый исторической враждой, нарушением Ираном ядерных соглашений и политическими амбициями сторон, грозит перерасти в полномасштабную войну. Обе стороны несут потери.