Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области мошенники выманивают деньги у родственников пропавших бойцов

Если боец не выходит на связь, стоит сначала позвонить на горячую линию Минобороны РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области участились случаи мошенничества, когда аферисты выманивают деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих. Как сообщили КП-Иркутск в отделении Народного фронта, преступники пользуются отчаянием людей, которые ищут информацию о своих близких.

Родственники размещают фото и данные бойцов в соцсетях с просьбой о помощи. Вскоре им начинают звонить неизвестные. За крупную сумму мошенники предлагают организовать видеозвонок.

— Это 100% мошенничество, — предупреждает эксперт Народного фронта, юрист Ольга Литовкина. — Никаких списков пленных в открытом доступе нет. Если боец не выходит на связь, сначала позвоните на горячую линию Минобороны РФ и уточните статус военнослужащего. Если он числится пропавшим без вести, обратитесь в фонд «Защитники Отечества».

Также можно направить запрос Уполномоченному по правам человека через официальный сайт. Подтверждение информации может занять до трех месяцев, но эти данные будут достоверными.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские наградили мужчину, который спаси пенсионера от мошенников.