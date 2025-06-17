В Иркутской области мошенники выманивают деньги у родственников пропавших бойцов

— Это 100% мошенничество, — предупреждает эксперт Народного фронта, юрист Ольга Литовкина. — Никаких списков пленных в открытом доступе нет. Если боец не выходит на связь, сначала позвоните на горячую линию Минобороны РФ и уточните статус военнослужащего. Если он числится пропавшим без вести, обратитесь в фонд «Защитники Отечества».