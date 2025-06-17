В Иркутской области мошенники выманивают деньги у родственников пропавших бойцов

В Иркутской области участились случаи мошенничества, когда аферисты выманивают деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих. Как сообщили КП-Иркутск в отделении Народного фронта, преступники пользуются отчаянием людей, которые ищут информацию о своих близких.
Родственники размещают фото и данные бойцов в соцсетях с просьбой о помощи. Вскоре им начинают звонить неизвестные. За крупную сумму мошенники предлагают организовать видеозвонок.
— Это 100% мошенничество, — предупреждает эксперт Народного фронта, юрист Ольга Литовкина. — Никаких списков пленных в открытом доступе нет. Если боец не выходит на связь, сначала позвоните на горячую линию Минобороны РФ и уточните статус военнослужащего. Если он числится пропавшим без вести, обратитесь в фонд «Защитники Отечества».
Также можно направить запрос Уполномоченному по правам человека через официальный сайт. Подтверждение информации может занять до трех месяцев, но эти данные будут достоверными.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские наградили мужчину, который спаси пенсионера от мошенников.