Схему незаконной легализации мигрантов раскрыли в Петербурге

10 июня были задержаны трое подозреваемых: 36-летний и 43-летняя ранее судимые петербуржцы, а также 27-летний мигрант, проживавший в России без регистрации с 2019 года. Сейчас они все находятся под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной миграции. Полиция проверяет причастность к другим эпизодам.