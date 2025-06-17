Схему незаконной легализации мигрантов раскрыли в Петербурге

Полицейские пресекли деятельность группы, организовавшей фиктивную регистрацию мигрантов в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Трое человек подыскивали иностранцев из стран Средней и Центральной Азии и за деньги вносили в официальные бланки заведомо ложные сведения, — говорится в сообщении полиции.
Документы передавались в миграционные службы, чтобы мигранты могли легально находиться в стране. Стоимость одной фиктивной постановки составляла 4500 рублей.
10 июня были задержаны трое подозреваемых: 36-летний и 43-летняя ранее судимые петербуржцы, а также 27-летний мигрант, проживавший в России без регистрации с 2019 года. Сейчас они все находятся под стражей. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной миграции. Полиция проверяет причастность к другим эпизодам.