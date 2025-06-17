В Екатеринбурге будут судить банду за похищение человека ради его криптовалюты

Следствие установило, что весной 2023 года житель Алтайского края узнал, что у одного из екатеринбуржцев есть деньги, в том числе в виде цифровой валюты, на сумму более 500 млн руб., и создал банду для нападения на него и хищения денег. Банда действовала с марта по август 2023 года и состояла из шести человек, включая бывшего сотрудника ГУ МВД России по Алтайскому краю. Для сбора данных о потерпевшем был вовлечен действующий сотрудник полиции из Новоалтайска, который не знал о преступных намерениях банды: он получил взятку в 300 тыс. руб. за сведения о местах жительства потерпевшего, его транспорте и родственниках.