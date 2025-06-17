Пятилетняя девочка выпала из окна из-за москитной сетки в Волгограде

Этот случай — горькое напоминание о том, как легко может случиться непоправимое. Многие родители считают москитные сетки надежной защитой от выпадения детей из окон, но это опасное заблуждение. Даже самые прочные сетки не рассчитаны на вес ребенка, и они не являются гарантией безопасности.