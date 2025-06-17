Пятилетняя девочка выпала из окна из-за москитной сетки в Волгограде

Трагедия едва не произошла в Волгограде вечером 16 июня. Пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа дома на улице Ушакова. Ребенок получил серьезные травмы и попал в больницу. Следствие установило, что девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса и оторвалась, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции.
Этот случай — горькое напоминание о том, как легко может случиться непоправимое. Многие родители считают москитные сетки надежной защитой от выпадения детей из окон, но это опасное заблуждение. Даже самые прочные сетки не рассчитаны на вес ребенка, и они не являются гарантией безопасности.
Полиция Волгограда проводит проверку по факту произошедшего. Стражи порядка примут меры реагирования в соответствии с законодательством, а также проведут беседы с родителями девочки и жителями дома. Полицейские в очередной раз напоминают родителям о смертельной опасности открытых окон и важности принятия простых, но жизненно важных мер предосторожности. Установка специальных замков поможет избежать трагедий.