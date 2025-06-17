В Нижнем Тагиле судят хирурга, который оперировал на дому и погубил пациентку

«В ноябре 2024 года женщина с асцитом (это осложнение цирроза печени) обратилась к нему за медпомощью без посещения медицинского учреждения. Врач с ее слов собрал анамнез и решил оперировать: он провел лапароцентез в антисептических условиях через доступ в брюшную полость», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.