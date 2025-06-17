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В Нижнем Тагиле судят хирурга, который оперировал на дому и погубил пациентку

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправили материалы по делу врача, который оперировал пациентку на дому, что стало причиной ее смерти.

Обвиняемый трудился хирургом сразу в двух клиниках — частной и государственной. И помимо этого, как выяснилось, брал работу на дом.

«В ноябре 2024 года женщина с асцитом (это осложнение цирроза печени) обратилась к нему за медпомощью без посещения медицинского учреждения. Врач с ее слов собрал анамнез и решил оперировать: он провел лапароцентез в антисептических условиях через доступ в брюшную полость», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Он повредил крупную вену, что на фоне болезни печени привело к большой потере крови.

Через сутки, заметив у пациентки признаки внутреннего кровотечения, он обратился в «скорую» для ее экстренной госпитализации. Женщину пытались спасти в условиях стационара, но безрезультатно — она скончалась.

«Врач 1969 года рождения обвиняется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою вину в совершении преступления он признал частично», — констатирует ведомство.