В Нижнем Тагиле судят хирурга, который оперировал на дому и погубил пациентку

Обвиняемый трудился хирургом сразу в двух клиниках — частной и государственной. И помимо этого, как выяснилось, брал работу на дом.
«В ноябре 2024 года женщина с асцитом (это осложнение цирроза печени) обратилась к нему за медпомощью без посещения медицинского учреждения. Врач с ее слов собрал анамнез и решил оперировать: он провел лапароцентез в антисептических условиях через доступ в брюшную полость», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.
Он повредил крупную вену, что на фоне болезни печени привело к большой потере крови.
Через сутки, заметив у пациентки признаки внутреннего кровотечения, он обратился в «скорую» для ее экстренной госпитализации. Женщину пытались спасти в условиях стационара, но безрезультатно — она скончалась.
«Врач 1969 года рождения обвиняется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою вину в совершении преступления он признал частично», — констатирует ведомство.