Огонь уничтожил Kia Sorento в Волгограде

В Волгограде произошел пожар, уничтоживший автомобиль Kia Sorento. Инцидент случился 16 июня днем в гараже частного дома на улице Курочкина в Советском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Пламя охватило гараж, полностью уничтожив находившийся внутри автомобиль. К счастью, обошлось без жертв, но материальный ущерб оказался значительным.
Для установления точной причины пожара эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ провели тщательный осмотр места происшествия. Они изучили все обстоятельства возгорания, и в результате была установлена причина — аварийный режим работы электрооборудования в гараже.
— По данному факту проводится проверка, — уточнили в полиции. — Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт. Помните, эти правила позволят сохранить ваше имущество от пожара и избежать трагедии.