Огонь уничтожил Kia Sorento в Волгограде

В Волгограде произошел пожар, уничтоживший автомобиль Kia Sorento. Инцидент случился 16 июня днем в гараже частного дома на улице Курочкина в Советском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Пламя охватило гараж, полностью уничтожив находившийся внутри автомобиль. К счастью, обошлось без жертв, но материальный ущерб оказался значительным.