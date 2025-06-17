В ДТП на М4 под Геленджиком пострадали пять человек

В телеграм-канале кубанской полиции уточнили, что ДТП случилось в 21:00. По версии следствия, 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в ограждение. Через некоторое время машина «Лада Приора», которой управлял 29-летний водитель, влетела в стоящую после аварии «Гранту», отметили в ведомстве.