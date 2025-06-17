В ДТП на М4 под Геленджиком пострадали пять человек

Как выяснили правоохранители, пострадали пять человек.
В телеграм-канале кубанской полиции уточнили, что ДТП случилось в 21:00. По версии следствия, 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в ограждение. Через некоторое время машина «Лада Приора», которой управлял 29-летний водитель, влетела в стоящую после аварии «Гранту», отметили в ведомстве.
В результате двойного столкновения медицинская помощь понадобилась обоим водителям ТС, двум пассажирам «Лады Гранты» (61-летней женщине и 40-летнему мужчине), а также 30-летней женщине-пассажиру «Приоры». Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами.