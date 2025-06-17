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NHK: в Японии произошел взрыв в тоннеле на территории ГЭС

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в тоннеле на территории ГЭС Матаногава в населенном пункте Кофу в японской префектуре Тоттори. Об этом сообщил телеканал NHK.

Источник: Reuters

Как отмечается, о происшествии сообщил в пожарную службу один из сотрудников станции. По его словам, видимого огня не наблюдается, однако тоннель заполнен дымом. О пострадавших не сообщается.

Пожарные и полиция выясняют причины произошедшего.