NHK: в Японии произошел взрыв в тоннеле на территории ГЭС

Как отмечается, о происшествии сообщил в пожарную службу один из сотрудников станции. По его словам, видимого огня не наблюдается, однако тоннель заполнен дымом. О пострадавших не сообщается.
Пожарные и полиция выясняют причины произошедшего.
ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в тоннеле на территории ГЭС Матаногава в населенном пункте Кофу в японской префектуре Тоттори. Об этом сообщил телеканал NHK.
Как отмечается, о происшествии сообщил в пожарную службу один из сотрудников станции. По его словам, видимого огня не наблюдается, однако тоннель заполнен дымом. О пострадавших не сообщается.
Пожарные и полиция выясняют причины произошедшего.