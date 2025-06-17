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Самарские росгвардейцы поймали мужчину, которого искали в Екатеринбурге

37-летнего злоумышленника разыскивали полицейские из Урала. Его задержали в Красноглинском районе областного центра.

37-летнего злоумышленника разыскивали полицейские из Урала. Его задержали в Красноглинском районе областного центра.

В региональном управлении Росгвардии уточнили: сотрудник местного медучреждения сообщил, что неизвестный залез в передвижной рентгеновский кабинет, который обустроили в КамАЗе.

Правоохранители нашли и проверили незнакомца. Причем в помещение пробрался, чтобы переночевать. Позже выяснили: его ищут полицейские из Екатеринбурга. Мужчину уже передали коллегам.

А в Жигулевске росгвардейцы задержали злоумышленника, который занимался грабежом в Тольятти.

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