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В Ростовской области потушили три техногенных пожара и спасли одного человека

Спасатели опубликовали суточную статистику происшествий в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 16 июня в Ростовской области потушили три техногенных пожара и три возгорания сухой растительности, а также ликвидировали последствия четырех ДТП. При пожаре был спасен один человек, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

В общей сложности на местах происшествий задействовали 80 специалистов и 20 единиц техники.

В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 17 июня. Местами могут пройти кратковременные грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. При этом из-за жары до +30 градусов сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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