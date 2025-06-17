Армия РФ нанесла удар ФАБ по взводу отведенных из Комара сил ВСУ

«По Воскресенке нанесен удар ФАБ, в результате которого уничтожен взвод 3-го механизированного батальона 141-й пехотной бригады противника, а также операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, которые всем известны как “Птицы Мадьяра”. Это те самые силы, которые ВСУ смогли вывести из Комара», — рассказали представители силовых структур. Их слова передает ТАСС.