Взвод отведенных из Комара украинских сил уничтожили ударом ФАБ.
Российские силы нанесли авиационный удар по позициям ВСУ в населенном пункте Воскресенка на западе ДНР, уничтожив взвод одной из бригад и операторов элитного подразделения беспилотников «Птицы Мадьяра». Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«По Воскресенке нанесен удар ФАБ, в результате которого уничтожен взвод 3-го механизированного батальона 141-й пехотной бригады противника, а также операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем, которые всем известны как “Птицы Мадьяра”. Это те самые силы, которые ВСУ смогли вывести из Комара», — рассказали представители силовых структур. Их слова передает ТАСС.
По данным источника, вместе с личным составом ВСУ было уничтожено оборудование подразделений. Среди ликвидированного украинского вооружения есть гексокоптеры типа «Баба-яга».
Ранее командир подразделения штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Артист сообщил, что украинские военные открывали огонь по собственным бойцам, пытавшимся оставить позиции в населенном пункте Комар. Солдаты ВСУ применяли заградительные отряды и дроны для пресечения попыток отступления. По утверждению Артиста, военнослужащие, пытавшиеся покинуть позиции, подвергались обстрелу со стороны своих же подразделений.