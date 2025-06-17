ФСБ пресекла диверсию на объекте связи в Челябинской области

— Челябинский областной суд признал жителя региона виновным по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима, — цитирует пресс-службу ФСБ ТАСС.