Выжившую в страшной аварии под Сызранью девочку санавиацией доставили в Самару

13 июня в Самарской области близ Сызрани произошла страшная авария с участием пяти автомобилей. Серьезно пострадавшую девочку госпитализировали, а 16 июня на вертолете доставили в Самару. Об этом сообщает КТВ-Луч.
Трагедия произошла на трассе М-5. Там столкнулись три легковых автомобиля и два большегруза. Больше всего пострадал Renault Logan. Его зажало между грузовиками, погибли все пассажиры, кроме маленькой девочки 2019 года рождения.
Девочке оказали помощь в сызранской больнице, после чего отправили в Самару для дальнейшего лечения.
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