В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

«По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове», — заявили в ФСБ.