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В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Задержан житель Керчи, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ России на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Керчи 2003 года рождения сотрудничал с главным управлением разведки минобороны Украины.

«По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове», — заявили в ФСБ.

Полученные данные, как уточняется, он передавал через Telegram.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.