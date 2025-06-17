В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

«ФСБ России на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Керчи 2003 года рождения сотрудничал с главным управлением разведки минобороны Украины.
«По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове», — заявили в ФСБ.
Полученные данные, как уточняется, он передавал через Telegram.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.