Сотрудницу администрации Тулуна будут судить за мошенничество при выделении жилья

34-летняя жительница Тулуна предстанет перед судом за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Известно, что в 2020 году обвиняемая, являясь главным специалистом отдела по жилью КУМИ администрации Тулуна, совместно с другим сотрудником мэрии и иными лицами путем предоставления в суд подложных документов оформила на мать своего сожителя жилье, утраченное в результате наводнения, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Приангарью и прокуратуры региона, на основании полученного соучастниками судебного решения министерством строительства, дорожного хозяйства региона было предоставлено жилое помещение взамен утраченного — квартира рыночной стоимостью более 1,7 млн рублей из государственного жилищного фонда, на которое родственницей впоследствии оформлено право собственности.
Расследование осуществлялось следственным комитетом.
Женщина признала свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, и приняла меры по возврату квартиры в государственный жилищный фонд.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении остальных фигурантов уголовное дело находится в производстве, расследование продолжается. В том числе будет дана надлежащая оценка действиям должностных лиц администрации города.
Добавим, что в мошенничестве обвиняются некоторые депутаты думы Тулуна. Так, в марте одного из них задержали также за мошеннические действия с соцвыплатами на жилье, ущерб оценивается в более чем 7 млн рублей. Еще одного депутата обвинили в похищении квартир на более чем 4,5 млн рублей из государственного жилищного фонда.
Ранее агентство сообщало, что экс-мэр Тулуна Юрий Карих стал фигурантом дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году Юрий Карих вместе с подчиненными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали схему по вселению людей в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. При этом эти граждане не проживали в Тулуне в момент ЧС. Как отмечают правоохранители, полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили.
В августе 2024 года экс-мэр Тулуна, находившийся под стражей с октября 2023 года, вышел из СИЗО. Стало известно, что бывший градоначальник заключил досудебное соглашение и признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.