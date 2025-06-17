Сотрудницу администрации Тулуна будут судить за мошенничество при выделении жилья

Ранее агентство сообщало, что экс-мэр Тулуна Юрий Карих стал фигурантом дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году Юрий Карих вместе с подчиненными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали схему по вселению людей в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. При этом эти граждане не проживали в Тулуне в момент ЧС. Как отмечают правоохранители, полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили.