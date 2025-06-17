Челябинский суд вынес приговор по делу о диверсии на объекте связи

Суд признал южноуральца виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Уточняется, что в законную силу приговор пока не вступил.