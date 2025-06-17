Челябинский суд вынес приговор по делу о диверсии на объекте связи

Челябинский областной суд вынес приговор южноуральцу, которого признали виновным в диверсии на объекте связи. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Жителя региона сотрудники УФСБ задержали в мае 2024 года. Сообщается, что южноуралец, являясь сторонником проукраинской идеологии, действовал по заданию иностранного куратора «в целях подрыва экономической безопасности РФ». По информации chel.aif.ru, 20-летний студент участвовал в поджоге оборудования станции сотовой связи в Челябинске.
Суд признал южноуральца виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Уточняется, что в законную силу приговор пока не вступил.