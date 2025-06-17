В Братске в жилом районе Осиновка ребенок с помощью ножа порвал гирлянду на арке

В Братске на улице Центральной района Осиновка ребенок с помощью ножа повредил гирлянду на главном украшении улицы. Световой тоннель установили еще в канун Нового года, но арку хотели оставить насовсем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Правобережного района города Братска, на прошлой неделе гирлянду с арки сорвали.