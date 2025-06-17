В Братске в жилом районе Осиновка ребенок с помощью ножа порвал гирлянду на арке

В Братске на улице Центральной района Осиновка ребенок с помощью ножа повредил гирлянду на главном украшении улицы. Световой тоннель установили еще в канун Нового года, но арку хотели оставить насовсем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Правобережного района города Братска, на прошлой неделе гирлянду с арки сорвали.
— Теперь местные жители лишены такой красоты, которая радовала всем глаз. Родителям стоит контролировать шалости своих детей и обсуждать с ними как важно уважать чужой труд, — уточняется в сообщении администрации района.
Теперь местные власти призывают родителей несовершеннолетнего нарушителя прийти в управление для выяснения обстоятельств.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Казачинско-Ленском районе вода переливается через дорогу. В районе действует режим повышенной готовности.