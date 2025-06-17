ФСБ задержала молодого агента Киева в Керчи, ему грозит 20 лет тюрьмы

По данным ведомства, молодой человек вступил в тайное сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Следуя указаниям своего куратора, он отправился к одной из воинских частей Крыма, где, используя фото- и видеотехнику, зафиксировал расположение средств противовоздушной обороны и других военных объектов российских вооружённых сил. Собранные данные он пересылал представителю ГУР через Telegram, уточнили в ЦОС.