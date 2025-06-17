Вороны атаковали финалистку конкурса «Мисс Россия — 2023» во Владивостоке

Известно, что модель приехала во Владивосток в конце мая. Во время прогулки девушка пришла на безлюдную улицу среди деревьев. Там, по ее словам, ее поджидали три вороны: они не давали ей пройти, кружили над головой, пытались клюнуть и схватить сумку.