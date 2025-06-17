ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о военных объектах РФ

По данным спецслужбы, подозреваемый по заданию украинских кураторов прибыл к месту дислокации российской воинской части. Там он сфотографировал и снял на видео расположение объектов противовоздушной обороны и других военных объектов. Полученные сведения он передавал представителю ГУР через мессенджер Telegram.