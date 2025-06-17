ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о военных объектах РФ

Федеральная служба безопасности задержала 22-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, молодой человек сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
По данным спецслужбы, подозреваемый по заданию украинских кураторов прибыл к месту дислокации российской воинской части. Там он сфотографировал и снял на видео расположение объектов противовоздушной обороны и других военных объектов. Полученные сведения он передавал представителю ГУР через мессенджер Telegram.
В ФСБ отметили, что задержанный полностью признал свою вину и дает показания. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Прежде сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в аэропорту Сухума. Он собирался передать Службе безопасности Украины (СБУ) план-схемы воздушной гавани и прилегающей к нему закрытой парковки, которая используется для приема официальных международных делегаций.