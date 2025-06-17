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ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о военных объектах РФ

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 22-летнего жителя Керчи, собиравшего сведения об объектах ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности задержала 22-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, молодой человек сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По данным спецслужбы, подозреваемый по заданию украинских кураторов прибыл к месту дислокации российской воинской части. Там он сфотографировал и снял на видео расположение объектов противовоздушной обороны и других военных объектов. Полученные сведения он передавал представителю ГУР через мессенджер Telegram.

В ФСБ отметили, что задержанный полностью признал свою вину и дает показания. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Прежде сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт в аэропорту Сухума. Он собирался передать Службе безопасности Украины (СБУ) план-схемы воздушной гавани и прилегающей к нему закрытой парковки, которая используется для приема официальных международных делегаций.