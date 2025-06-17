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В Италии гражданин Молдовы знакомился с женщинами онлайн, а при встрече избивал их и грабил: Мужчина ещё и находился в стране незаконно

Мужчину обвиняют в двух ограблениях домов и вымогательстве с использованием хорошо отработанного метода.

Источник: Комсомольская правда

24-летний молдаванин, не имеющий постоянного адреса и незаконно находящийся в Италии, был задержан полицией итальянского города Болонья, будучи главным подозреваемым в серии тяжких преступлений, совершенных против собственности.

Мужчину обвиняют в двух ограблениях домов и вымогательстве с использованием хорошо отработанного метода пишет t.me/bloknotmd, со ссылкой на N4.

По данным следствия, молодой человек публиковал объявления на различных сайтах, посвященных интимным встречам, чтобы заманить жертв в ловушку.

Завоевав их доверие и организовав встречу, он приходил к жертвам домой, где применял к ним физическое насилие, связывал их и крал деньги. Более того, он заставлял их совершать мгновенные банковские переводы.

Помимо насилия, подозреваемый снимал жертв в интимных позах и угрожал им распространить записи по их телефонным контактам, если они сообщат властям.

Расследование было начато полицией после вмешательства экстренного патруля 12 мая 2025 года, что позволило собрать первые доказательства, связанные с попыткой вымогательства.

После расследования полиция вынесла постановление о превентивном заключении подозреваемого, а суд утвердил меру, распорядившись о помещении нашего соотечественника в превентивное заключение.

Итальянские власти подозревают, что молодой человек может быть причастен к нескольким преступлениям того же типа, о которых пока не сообщалось.

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