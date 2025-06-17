Заколдовали? Внучка Тарховых могла пойти на убийство в измененном сознании

«Ссора между нами произошло из-за денег. Мы начали ругаться каждодневно, справляться с этим стало невыносимо. Мы сломались как семья, как муж и жена и как одно целое. Сейчас я думаю, что со временем бы эти скандалы закончились, но тогда выстоять было не под силу», — написала Катя.