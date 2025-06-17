Заколдовали? Внучка Тарховых могла пойти на убийство в измененном сознании

Людмила Тархова, мать Екатерины, обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова, в письме из колонии обвинила семью бывшего зятя в колдовстве. Это письмо было зачитано в эфире шоу «Малахов», вызвав бурную реакцию в студии. Гостье программы — Ларисе Пасик, матери экс-супруга Екатерины, пришлось выслушивать тяжёлые обвинения и пытаться объяснить происходящее.
«Становилась все злее и злее».
В письме Людмила Тархова отметила, что когда Екатерина с сыном вернулась на Родину из Израиля, где проживала с семьей мужа, то стала устраивать скандалы, хамила, так как считала, что ее «счастливый брак» не сложился из-за матери и из-за денег.
«Катя становилась все злее и злее, на мой взгляд, напоминала бесноватую. Жизнь наша превратилась в ад», — пишет из колонии Людмила.
По рассказам женщины, когда она разбирала чемодан дочери, нашла три свадебных платья со вшитыми костями, тряпками, нитками и иголками.
«На лицо был факт колдовства! Катя сказала, что ничего не знала об этом, но потом сняла крест, прекратила ходить в храм и на службу. На вменяемого человека она не была тогда похожа. Самые ужасные скандалы происходили накануне больших церковных праздников либо в пост. И зверское, спланированное, насильственное, жестокое убийство моих родителей произошло в Рождественский пост», — заявила Тархова.
Также она отметила, что сразу после свадьбы, муж Екатерины Влад пил, просил денег на бизнес и поднимал руку на Катю. В письме Людмила охарактеризовала Пасиков, как мошенников.
В свою очередь, Лариса Пасик назвала клеветой эти заявления и рассказала, что она сама подвергалась угрозам со стороны Людмилы Тарховой.
Екатерина тоже написала письмо, которое было озвучено в эфире. В нем она рассказала почему ее брак не удался.
«Ссора между нами произошло из-за денег. Мы начали ругаться каждодневно, справляться с этим стало невыносимо. Мы сломались как семья, как муж и жена и как одно целое. Сейчас я думаю, что со временем бы эти скандалы закончились, но тогда выстоять было не под силу», — написала Катя.
Маленький принц.
После жестокой расправы над экс-мэром Самары и последовавшим арестом Екатерины, началась битва за опеку над её 6-летним сыном, которого многие считают наследником имущества Тарховых. Он сейчас под опекой крестной, но Влад Пасик хочет забрать мальчика в Израиль, где он сам живет с новой семьей и детьми.
Однако, Людмила Тархова предполагает, что мальчик Пасикам нужен только из корыстных целей.
Сама Людмила рассчитывает оформить опеку над внуком, что, по мнению юристов, поможет ей сократить срок отбывания своего наказания.
Расстворились в воздухе?
Напомним, что сама Екатерина находится в СИЗО и ее обвиняют в убийстве деда и бабушки. По версии следствия, девушка расправилась с родственниками ради денег. Помогали ей в этом Светлана и Дмитрий Метревели — тетя и племянник, проживающие в Грузии.
Дмитрий и Екатерина отравили пожилых людей, затем заморозили тела азотом и расчленили. Останки Тарховых были раскиданы по мусоркам, но до сих пор не обнаружены.
Внучка также попыталась продать автомобиль бабушки, а еще коллекцию икон.