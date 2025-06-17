МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД были установлены факты бесхозяйственности на одном из сельхозпредприятий Лиозненского района. Выяснилось, что ненадлежащий уход за крупным рогатым скотом, а также пренебрежение необходимыми ветеринарными процедурами приводили к гибели животных.
В МВД уточнили: для того, чтобы скрыть потери, директор давал указания главному ветеринарному врачу, главному бухгалтеру, а также начальнику участка о внесении в документы заведомо ложной информации.
«Падеж составил около 400 голов КРС на сумму свыше 565 тысяч рублей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовное дело за превышение полномочий. Говорится, что фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси: «Уж я вам головы поснимаю точно!».
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