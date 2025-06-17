МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно

Сообщается, что сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД были установлены факты бесхозяйственности на одном из сельхозпредприятий Лиозненского района. Выяснилось, что ненадлежащий уход за крупным рогатым скотом, а также пренебрежение необходимыми ветеринарными процедурами приводили к гибели животных.