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МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно

МВД рассказало детали гибели 400 коров на одном из предприятий Лиозненского района.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД были установлены факты бесхозяйственности на одном из сельхозпредприятий Лиозненского района. Выяснилось, что ненадлежащий уход за крупным рогатым скотом, а также пренебрежение необходимыми ветеринарными процедурами приводили к гибели животных.

В МВД уточнили: для того, чтобы скрыть потери, директор давал указания главному ветеринарному врачу, главному бухгалтеру, а также начальнику участка о внесении в документы заведомо ложной информации.

«Падеж составил около 400 голов КРС на сумму свыше 565 тысяч рублей», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовное дело за превышение полномочий. Говорится, что фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси: «Уж я вам головы поснимаю точно!».

Кстати, Лукашенко потребовал, чтобы ему доложили, сколько человек посадили за падеж скота в Беларуси.

Тем временем Лукашенко отреагировал на избиение собаки в Гродненской области.