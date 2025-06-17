ДТП с автобусом в Астане: девочку, которой ампутировали ноги, выписали из больницы

«Всем пострадавшим лицам оказана своевременная экстренная медицинская помощь, в том числе ребенку 8-летнему. Ребенок сегодня уже выписан из стационара. Медицинская помощь оказана в полном объеме», — сообщил вице-министр.
Он добавил, что реабилитацию девочка будет проходить по месту жительства.
"К сожалению, мы все знаем, что пришлось ампутировать конечности. Все это во имя спасения. По поводу реабилитации. Ребенок прикреплен к поликлинике в районе проживания в Акмолинской области.
Прикрепленная поликлиника уже занимается вопросами разработки индивидуальной программы реабилитации. В дальнейшем, когда все, скажем так, послеоперационные состояния заживут, будем полноценно заниматься реабилитацией ребенка", — сообщил Тимур Муратов.