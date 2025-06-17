В Уфе мужчина устроил акт самосожжения в офисе банка

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, уфимец зашел в офис, облил себя горючей жидкостью и поджег. На место вызвали экстренные службы. Пострадавшего увезли в больницу. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, поражено 90% тела, он находится в реанимации, уточнили в пресс-службе минздрава Башкирии.
Мотивы такого поступка пока неизвестны. Что сподвигло мужчину к акту самосожжения, предстоит выяснить полицейским. «Башинформ» направил запрос в пресс-службу МВД Башкирии. Мы опубликуем ответ, как только его получим.