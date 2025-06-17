На западе Ирана погиб не менее 21 человек, пишет ILNA

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Не менее 21 человека погибли в провинции Лурестан на западе Ирана, большая часть инцидентов связана с работой внедрённых агентов с начала эскалации ирано-израильского конфликта, сообщил депутат парламента Ирана Реза Сепехванд агентству ILNA.