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На западе Ирана погиб не менее 21 человек, пишет ILNA

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Не менее 21 человека погибли в провинции Лурестан на западе Ирана, большая часть инцидентов связана с работой внедрённых агентов с начала эскалации ирано-израильского конфликта, сообщил депутат парламента Ирана Реза Сепехванд агентству ILNA.

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, в результате нападения сионистского режима 21 человек лурестанец погиб, многие пострадали.», — сообщил депутат.

По его словам, «большая часть инцидентов этих дней была связана с внедрением агентов, а не действий» Израиля.