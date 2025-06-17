Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле

ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере десять человек получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин.

Источник: © РИА Новости

«Произведен очередной обстрел укронацистами жилых кварталов Донецка. Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек, раненых» — сказал он агентству.

По словам мэра, четверо из пострадавших получили легкие ранения.

«Четверо более-менее в легкой форме (пострадали — ред.). Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения», — добавил он.

В свою очередь, представитель СК уточнил, что ВСУ обстреляли город американскими РСЗО HIMARS.

Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел пришелся по дому вдоль дороги по улице Кирова. Крыша двухэтажного дома обрушилась в результате попадания, повреждены несколько гражданских автомобилей.