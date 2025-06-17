В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле

«Четверо более-менее в легкой форме (пострадали — ред.). Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения», — добавил он.