В Донецке десять человек получили ранения при украинском обстреле

«Произведен очередной обстрел укронацистами жилых кварталов Донецка. Находимся сейчас в Ленинском районе. Пострадал жилой дом, пострадало два коммунальных предприятия. Разрушения достаточно значительные. Скорая сейчас эвакуировала 10 человек, раненых» — сказал он агентству.
По словам мэра, четверо из пострадавших получили легкие ранения.
«Четверо более-менее в легкой форме (пострадали — ред.). Остальные в разной степени тяжести, средние, тяжелые. Всем оказывается сейчас квалифицирована медицинская помощь. Аварийные бригады все на месте. Следственные органы фиксируют очередное преступление укронацистов против мирного населения», — добавил он.
В свою очередь, представитель СК уточнил, что ВСУ обстреляли город американскими РСЗО HIMARS.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел пришелся по дому вдоль дороги по улице Кирова. Крыша двухэтажного дома обрушилась в результате попадания, повреждены несколько гражданских автомобилей.