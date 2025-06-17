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Самолет IndiGo вынужденно сел в Нагпуре из-за угрозы взрыва

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании IndiGo, вылетевший из южного города Кочи в Дели, был вынужден совершить экстренную посадку в Нагпуре в центральной части страны из-за угрозы взрыва в воздухе. Об этом сообщил телеканал India TV.

Самолет, выполнявший рейс 6E 2706, вылетел из международного аэропорта Кочи в штате Керала в Дели в 09:20 по местному времени (06:50 мск). По имеющимся данным, руководство авиакомпании получило информацию о том, что на борту самолета заложена бомба. В соответствии с правилами безопасности самолет приземлился в ближайшем на тот момент аэропорту. Все пассажиры были благополучно эвакуированы после посадки.

Оперативно прибывшие на место экстренные службы приступили к тщательному обыску самолета. Борт перевезен в изолированную зону для проверки. Безопасность в аэропорту усилена. Начато расследование.