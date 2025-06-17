Самолет IndiGo вынужденно сел в Нагпуре из-за угрозы взрыва

Самолет, выполнявший рейс 6E 2706, вылетел из международного аэропорта Кочи в штате Керала в Дели в 09:20 по местному времени (06:50 мск). По имеющимся данным, руководство авиакомпании получило информацию о том, что на борту самолета заложена бомба. В соответствии с правилами безопасности самолет приземлился в ближайшем на тот момент аэропорту. Все пассажиры были благополучно эвакуированы после посадки.