В Новороссийске возбуждено дело после гибели ребенка в гипермаркете

Трагедия произошла днем 16 июня. Мальчик был в магазине вместе с мамой и бабушкой. Находясь на втором этаже, ребенок упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Защитных ограждений там не было. Пострадавшего ребенка госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в лечебном учреждении.