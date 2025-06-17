В Новороссийске возбуждено дело после гибели ребенка в гипермаркете

В Новороссийске возбуждено уголовное дело после гибели 3-летнего ребенка в результате падения с высоты в гипермаркете, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла днем 16 июня. Мальчик был в магазине вместе с мамой и бабушкой. Находясь на втором этаже, ребенок упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Защитных ограждений там не было. Пострадавшего ребенка госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в лечебном учреждении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи тщательным образом проверят качество услуг, оказываемых потребителям в данном торговом комплексе.
Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил ход расследования уголовного дела на контроль в следственном управлении.