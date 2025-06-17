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На Черноморском побережье задержали десять поездов из-за обвала скал

Во вторник после мощных ливней произошел обвал скальных пород, из-за чего на Черноморском побережье пришлось приостановить движение на перегоне Туапсе — Шепси в Туапсинском регионе, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Начиная с 4.19 на время до двух часов были задержаны десять поездов: № 6801 Туапсе — Имеретинский курорт, № 808 «Ласточка» Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону, № 6803 Туапсе — Имеретинский курорт, № 459 Тамбов — Адлер, № 643 Кисловодск — Адлер, № 480 Сухум — Санкт-Петербург, № 641 Ростов — Адлер, № 127 Красноярск — Адлер, № 465 Астрахань — Имеретинский курорт, № 541 Москва — Адлер.

На место направили бригаду железнодорожников, которые быстро расчистили участок. Движение по одному из путей было открыто в 5.15, а в 5.47 полностью восстановлено.

Напомним, накануне в Сочи выпало свыше месячной нормы осадков за сутки. Осадки не обошли стороной и другие уголки Краснодарского края.