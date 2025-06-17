На Черноморском побережье задержали десять поездов из-за обвала скал

Начиная с 4.19 на время до двух часов были задержаны десять поездов: № 6801 Туапсе — Имеретинский курорт, № 808 «Ласточка» Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону, № 6803 Туапсе — Имеретинский курорт, № 459 Тамбов — Адлер, № 643 Кисловодск — Адлер, № 480 Сухум — Санкт-Петербург, № 641 Ростов — Адлер, № 127 Красноярск — Адлер, № 465 Астрахань — Имеретинский курорт, № 541 Москва — Адлер.
На место направили бригаду железнодорожников, которые быстро расчистили участок. Движение по одному из путей было открыто в 5.15, а в 5.47 полностью восстановлено.
Напомним, накануне в Сочи выпало свыше месячной нормы осадков за сутки. Осадки не обошли стороной и другие уголки Краснодарского края.