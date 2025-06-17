Двух иркутянок оштрафовали за мошенничество с маткапиталом

В ноябре 2014 года женщины вступили в сговор. Одна из них работала риэлтором, вторая имела право на получение материнского капитала. Вторая иркутянка заключила договор займа на сумму средств маткапитала и с помощью риэлтора заключила фиктивную сделку купли-продажи земельного участка в ДНТ «Калиновка» Усольского района. На участке был зарегистрирован несуществующий жилой дом. После регистрации собственности гражданка подала документы на направление средств маткапитала в сумме 453 тысячи рублей на погашение займа. А потом получила эти деньги, оставила себе 200 тысяч, остальное отдала риэлтору.