Самарцы привезли из Стамбула незадекларированные 60 тысяч евро

Три нарушения выявили в «зеленом» коридоре местной авиагавани. Подробнее о происшествии рассказали в Приволжском таможенном управлении.
Сотрудники остановили несколько человек на рейсе из Стамбула. Всего нашли 60 тыс. евро, которые не задекларировали.
«В одном случае превышение составило 630 долларов, во втором — более 17 тыс. Третий гражданин имел при себе 30 тыс. евро, что является крупным размером нарушения», — уточнили в надзорном ведомстве.
Нарушители объяснили: с правилами перемещения валюты не знакомы.
«В очередной раз призываем пассажиров обращать внимание на информационные стенды в зонах прилета и вылета. Также, при возникновении сомнений, стоит обратиться к сотрудникам перед входом в “зеленый” коридор», — подчеркнул начальник таможенного поста в самарском аэропорту Анатолий Законов.
Ранее рассказывали о самых частых нарушениях в «Курумоче».
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