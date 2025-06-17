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Самарцы привезли из Стамбула незадекларированные 60 тысяч евро

Три нарушения выявили в «зеленом» коридоре местной авиагавани.

Три нарушения выявили в «зеленом» коридоре местной авиагавани. Подробнее о происшествии рассказали в Приволжском таможенном управлении.

Сотрудники остановили несколько человек на рейсе из Стамбула. Всего нашли 60 тыс. евро, которые не задекларировали.

«В одном случае превышение составило 630 долларов, во втором — более 17 тыс. Третий гражданин имел при себе 30 тыс. евро, что является крупным размером нарушения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Нарушители объяснили: с правилами перемещения валюты не знакомы.

«В очередной раз призываем пассажиров обращать внимание на информационные стенды в зонах прилета и вылета. Также, при возникновении сомнений, стоит обратиться к сотрудникам перед входом в “зеленый” коридор», — подчеркнул начальник таможенного поста в самарском аэропорту Анатолий Законов.

Ранее рассказывали о самых частых нарушениях в «Курумоче».

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