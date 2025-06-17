Самарцы привезли из Стамбула незадекларированные 60 тысяч евро

«В очередной раз призываем пассажиров обращать внимание на информационные стенды в зонах прилета и вылета. Также, при возникновении сомнений, стоит обратиться к сотрудникам перед входом в “зеленый” коридор», — подчеркнул начальник таможенного поста в самарском аэропорту Анатолий Законов.