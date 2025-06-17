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В Абзелиловском районе Башкирии водитель без прав погиб в ДТП

Молодой человек за рулём ВАЗа съехал в кювет и скончался до приезда скорой.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

В Абзелиловском районе Башкирии сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, около 22:00 на 11-м километре автодороги Аэропорт — Магнитогорск 20-летний местный житель, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.