В Абзелиловском районе Башкирии водитель без прав погиб в ДТП

В Абзелиловском районе Башкирии сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом, сообщили в Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, около 22:00 на 11-м километре автодороги Аэропорт — Магнитогорск 20-летний местный житель, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.