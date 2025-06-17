Петербуржец, сбросивший с эскалатора незнакомца в ТЦ, получил срок

Конфликт вспыхнул в торговом центре на проспекте Культуры ночью 11 ноября 2024 года. Пьяный петербуржец ударил незнакомого мужчину кулаком по голове, в результате чего тот потерял равновесие и оказался в проеме между эскалаторами. Подсудимый не отступил и пытался вытолкнуть его вниз. Потерпевший упал со второго этажа на спину и получил тяжелые травмы.