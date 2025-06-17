Петербуржец, сбросивший с эскалатора незнакомца в ТЦ, получил срок

Жителя Петербурга осудили за то, что он сбросил мужчину с эскалатора в ТРК на проспекте Культуры. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
— Подсудимый признан виновным в покушении на убийство, — говорится в сообщении.
Конфликт вспыхнул в торговом центре на проспекте Культуры ночью 11 ноября 2024 года. Пьяный петербуржец ударил незнакомого мужчину кулаком по голове, в результате чего тот потерял равновесие и оказался в проеме между эскалаторами. Подсудимый не отступил и пытался вытолкнуть его вниз. Потерпевший упал со второго этажа на спину и получил тяжелые травмы.
Благодаря медикам пострадавший выжил. Суд учел степень опасности действий нападавшего, а также то, что он находился в состоянии опьянения. Его приговорили к 3 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.