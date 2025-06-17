Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийством женщины в Севастополе заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, мужчина напал на женщину с ребенком и перерезал ей горло. Случившееся сняли на видео. Нападавшего сразу же задержали. Пострадавшую попытались реанимировать. Выяснилось, что на женщину напал ее бывший зять. Все случилось в районе СНТ «Риф». Спасти раненую не удалось. Задержать подозреваемого помог местный житель, который проезжал мимо.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования.