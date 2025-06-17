Волгоградцу грозит колония за убийство родного брата

Согласно данным следствия, вечером 20 апреля текущего года в одной из квартир по улице Героев Шипки Волгограда в результате распития спиртных напитков между двумя братьями произошел конфликт.
Один из них схватил нож и ударил второго им в живот, тот скончался на месте происшествия. Свидетелем произошедшего стала мать, которая сообщила в правоохранительные органы, сообщает СУ СКР по региону.
Фигурант был задержан по горячим следам. В настоящее время расследование было завершено.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.