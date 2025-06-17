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Волгоградцу грозит колония за убийство родного брата

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Согласно данным следствия, вечером 20 апреля текущего года в одной из квартир по улице Героев Шипки Волгограда в результате распития спиртных напитков между двумя братьями произошел конфликт.

Один из них схватил нож и ударил второго им в живот, тот скончался на месте происшествия. Свидетелем произошедшего стала мать, которая сообщила в правоохранительные органы, сообщает СУ СКР по региону.

Фигурант был задержан по горячим следам. В настоящее время расследование было завершено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.