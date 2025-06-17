Жительница Тулуна оформила на свою свекровь несуществующее жилье

Жительница Тулуна оформила на свою родственницу жилье, которое пострадало из-за наводнения. Как сообщили КП-Иркутск в следственном комитете региона, обвиняемая вместе с сотрудниками администрации города Тулуна, предоставила в суд поддельные документы и тем самым оформила на свою свекровь жилое помещение.