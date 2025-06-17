Жительница Тулуна оформила на свою свекровь несуществующее жилье

Жительница Тулуна оформила на свою родственницу жилье, которое пострадало из-за наводнения. Как сообщили КП-Иркутск в следственном комитете региона, обвиняемая вместе с сотрудниками администрации города Тулуна, предоставила в суд поддельные документы и тем самым оформила на свою свекровь жилое помещение.
— В результате министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области предоставило квартиру из государственного жилищного фонда женщине, которая не имела на это никаких прав. Рыночная стоимость квартиры превышала 1,7 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, обвиняемая занималась в городской администрации вопросами муниципального жилья. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Тулунчанка признала свою вину, заключила сделку со следствием и частично компенсировала имущественный ущерб.
Сейчас прокуратура Иркутской области направила материалы дела для рассмотрения в Тулунский городской суд. Расследование продолжается в отношении других участников.